У Кириленко требуют отзыва посла Украины в РФ

Депутатская группа «За Украину!» предлагает заслушать отчет министра иностранных дел относительно ситуации вокруг Украинской библиотеки в Москве. Об этом сообщил лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко. Как сообщает пресс-служба партии, также народные депутаты намерены потребовать отозвать посла Украины в Российской Федерации Владимира Ельченко.

По словам Кириленко, «ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве показала беспомощность украинского внешнеполитического ведомства». «Поэтому мы требуем в первый пленарный день восьмой сессии Верховной Рады заслушать отчет руководителя МИД Константина Грищенко относительно ситуации вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве», - заявил он.

«Особое негодование вызывают действия украинского дипломатического представительства в Российской Федерации. Вместо того, чтобы выполнять свои полномочия - защищать украинские интересы и права украинцев - дипломатическое представительство, фактически, превратилось на ретранслятор позиции Кремля», - подчеркнул нардеп.

«Поэтому партия «За Украину!» требует отозвать посла Украины в Российской Федерации Ельченко с целью замены его кандидатурой, которая способна защищать украинские интересы перед Кремлем», - подытожил Кириленко.

Ранее Ельченко заявил, что ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.