Чиновников обяжут ответить на любой запрос за 5 дней

В ближайшее время вступит в силу один из первых законов, которым власть приучает чиновников быть ответственными — закон о публичной информации. Закон вступит в силу через 3 месяца после того, как его подпишет президент. И после этого каждый чиновник будет обязан дать письменный ответ на запрос любого гражданина Украины в пятидневный срок.

«Любой закон лучше, чем беззаконие, — говорит нардеп-нунсовец, гендиректор 5 канала Юрий Стець. — По крайней мере, при наличии закона можно говорить о том, что он нарушается. Главным недостатком закона является слабая ответственность за его невыполнение: гражданин может лишь подать в суд на нерадивого чиновника и — в случае выигрыша дела — получить компенсацию. Но выиграть суд у чиновника, особенно на периферии, почти невозможно», сообщает Сегодня.

Госструктуры отнеслись к принятию закона по-разному. МВД сообщило, что, хотя закон еще не вступил в силу, его выполнение уже является обязательным для всех сотрудников министерства. А вот глава Киевгорадминистрации Александр Попов издал распоряжение, которое запрещает всем чиновникам КГГА давать устные комментарии — только письменно в течение 5 дней в ответ на письменный запрос.