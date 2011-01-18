КПУ хочет провести всеукраинский референдум в этом году

В КПУ не исключают возможности проведения всеукраинского референдума по вопросам сотрудничества Украины с МВФ в 2011 году.

Об этом в интервью «Главреду» заявил народный депутат от КПУ Александр Голуб.

«Очевидно, что целый ряд требований, которые сегодня Международный валютный фонд выставляет Украине, являются вмешательством в наши внутренние дела, причем речь идет не только об экономике, но и о политике. Очевидно, для нас неприемлемо ни реформирование пенсионной системы, ни новый жилищный кодекс и тому подобное, и это вызовет, безусловно, социальное недовольство, вызовет подрыв действующей власти, действующего большинства в Раде. <…> Другое дело, что сегодня не урегулирована система проведения референдума, и это тормозит нашу инициативу. Но мы ее заявляем, мы к ней готовим общественное мнение, готовим наши партийные организации», - заявил Голуб.

Отвечая на вопрос о возможной дате референдума, депутат сказал: «Я не исключаю, что это произойдет в текущем году».

«Я думаю, что и часть Партии регионов понимает, что коммунисты в этом вопросе правы. Но в данном случае, мне кажется, гораздо важнее, чтобы эту проблему поняло как можно больше избирателей», - добавил Голуб.

По словам депутата, КПУ также будет проводить массовые акции протеста против реформ, запланированных в этом году. «Вывод людей на улицу — это крайняя мера, но я хотел бы сказать, что практически все возможные меры, которые предлагались или предлагаются Компартией, уже были испробованы. <…> Сейчас по ситуации в Верховной Раде мы видим, что не так педалируются эти кодексы, и даже по принятию Налогового кодекса мы видим, что власть готова к компромиссу. И если есть воля, я подчеркиваю, воля людей, то, безусловно, эта воля способна влиять на окончательный формат того или иного документа», - заявил нардеп.

В то же время Голуб затруднился назвать примерную численность грядущих акций, подчеркнув, что «никаких разнарядок нет».

Интервью читайте скоро на «Главреде».