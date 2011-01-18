Тягнибок готов подписаться под словами своих партийцев

Лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок готов подписываться под словами своих собратьев по партии. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я подтверждаю все слова моих собратьев. Я от этого никогда не отказывался и отказываться от этого не буду», - заявил он, комментируя высказывания депутата Львовского горсовета от ВО «Свобода» Юрия Михальчишина.

«Сказанное Михальчишиным в его пафосной речи, очевидно, сводилось к следующему: сегодня эта власть хочет лишить значительную часть Украины права узнать правду, что это было за бандеровское движение, за что они воевали, против кого они воевали, какие действия они совершали», - заявил он.

Как известно, Михальчишин сделал некорректные высказывания в отношении члена фракции Партии регионов в горсовете, директора Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Тадея Эдера.

В частности, он заявил, что «бандеровская армия выбросит из Украины синежопую банду».