Яценюк предложил дать денег на библиотеку в Москве

Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк готов взять на себя финансирование современной электронной украинский библиотеки при Национально-культурном центре в Москве. С соответствующим письмом он обратился к министру иностранных дел Константину Грищенко, с просьбой содействовать этому делу и дать необходимые распоряжения посольству Украины в России.

«Обыски Украинской библиотеки в Москве и изъятие из ее фондов книг выдающихся деятелей украинской истории и культуры еще раз подтвердили необходимость создания в столице РФ библиотеки, которая не была бы зависимой от российских властей и выполняла бы функцию полноценного центра распространения объективных знаний об Украине», - отмечается в письме.

Яценюк убежден, что такую миссию не может выполнить Информационно-справочная библиотека при Национальном культурном центре в Москве, основной фонд которой по объему (7 тысяч единиц) уступает не только фондам районных, но и некоторым сельским библиотекам Украины.

«Учитывая исключительную важность проблемы, которая является вопросом престижа Украины на международной арене, готов взять на себя финансирование современной электронной библиотеки, которая будет отвечать мировым требованиям организации библиотечного дела, иметь оборудованные места для работы с электронными книгами и, таким образом, не потребует дополнительной площади», - цитирует политика его пресс-служба.

Яценюк добавил, что создание библиотеки, которая стала бы мощным центром украинской литературы, общественно-политической мысли, культуры и искусства в России, является делом государства Украины.

«Поэтому просил бы Вас, уважаемый Константин Иванович, посодействовать этому делу и дать необходимые распоряжения посольству Украины в Российской Федерации», - отмечается в письме.

Напомним, депутатская группа «За Украину!» предлагает заслушать отчет министра иностранных дел относительно ситуации вокруг Украинской библиотеки в Москве. Об этом сообщил лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко.