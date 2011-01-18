В КПУ согласны, что несут ответственность за действия власти

Коммунистическая партия является частью власти и несет ответственность за ее действия.

Об этом в интервью «Главреду» заявил народный депутат от КПУ Александр Голуб.

«Сегодня коммунисты являются частью власти и несут ответственность за ее действия. Хотя эта ответственность обусловлена процентом поддержки наших избирателей — но это лично моя точка зрения», - заявил нардеп.

Голуб добавил, что в политологическом плане КПУ находится в оппозиции. «Коммунистическая партия находится в системной политической оппозиции к действующей на сегодняшний момент системе власти: и экономической, и политической. И если говорить с политологической точки зрения, то это единственная оппозиция», - сказал нардеп.

В то же время, по словам депутата, коммунисты пока не планируют выходить из большинства: «Сегодня можно каким-то образом влиять на те или иные решения, находясь в структуре, или сотрудничая с властью. Стоять в сторонке, злорадно потирать руки и ждать, когда все завалится… Есть и такой вариант, но мы выбираем все-таки первый»

Интервью читайте скоро на «Главреде».