Иран обвинил США в кибератаке на ядерные объекты

Главный переговорщик Ирана по ядерной программе Саид Джалили обвинил США в заражении компьютеров на иранских ядерных объектах вирусом Stuxnet, сообщает Lenta.ru.

По словам Джалили, он ознакомился с некими документами, подтверждающими, что атака произошла «к удовольствию» Соединенных Штатов. Вместе с тем он отметил, что США сами уязвимы для кибератак, а эффективность вируса Stuxnet была значительно преувеличена в некоторых СМИ. «Те, кто устроил это, сейчас убедились, что атака была не столь успешной», - заявил он.

Ранее компьютерный эксперт из Германии Ральф Лангер пришел по итогам анализа кода Stuxnet к выводу, что ядерная программа Ирана отброшена на два года назад. С аналогичными заявлениями выступила и госсекретарь США Хиллари Клинтон, связавшая, однако, замедление темпов иранских атомных разработок с введением против страны международных санкций.