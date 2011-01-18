Янукович еще не получил закон о доступе к информации

Закон о доступе к публичной информации еще не поступил в администрацию президента из парламента. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил народный депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

Политик подчеркнул, что у закона о доступе к публичной информации, который более двух лет находился в парламенте, не имел бы шанса быть принятым, если бы не персональная, личная и принципиальная позиция президента Украины Виктора Януковича.

При этом он отметил, что Януковичу не нужно время для того, чтобы этот закон работал. «Он его подпишет сразу, как только он поступит. К сожалению, на сегодняшний день еще он из Верховной Рады в администрации президента не поступил», - отметил Мирошниченко.

«Но президент несколько раз, на разных уровнях, начиная с Брюсселя и заканчивая всеми публичными мероприятиями в Украине, заявлял, с одной стороны, о необходимости принятия этого закона, а во-вторых, что он его обязательно подпишет», - добавил он.