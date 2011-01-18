В КПУ не видят лучшей кандидатуры на посту премьера, чем Азаров

Народный депутат от КПУ Александр Голуб считает Николая Азарова оптимальной кандидатурой на посту премьер-министра Украины.

Об этом он заявилв интервью «Главреду».

«Откровенно говоря, я сейчас не вижу более оптимальной кандидатуры на посту премьер-министра, чем Николай Азаров», - сказал депутат.

В то же время, по словам депутата, КПУ не отказалась от своего требования отправить в отставку вице-премьера и министра социальной политики Сергея Тигипко.

«Именно Тигипко вел переговоры с МВФ, именно он пошел на уступки МВФ, которые, на наш взгляд, существенно ухудшают жизнь людей. И мы рассматриваем его не как самостоятельного политика, а как агента МВФ в правительстве. К тому же Тигипко, в отличие от Партии регионов, от Януковича, не подписывал с нами соглашений, не занимал определенной позиции и вообще-то никакого отношения к парламентскому большинству и его программе не имеет», - считает Голуб.

«По нашему мнению, Тигипко делает все, чтобы дискредитировать и Президента, и парламентское большинство», - добавил депутат.

Интервью читайте скоро на «Главреде».