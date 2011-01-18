Янукович подписал 65 кадровых указов (полный список)

18 января 2011, 08:04

Президент Украины Виктор Янукович подписал 65 указов об увольнении и назначении заместителей (первых заместителей) руководителей центральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает УНИАН.

Уволены и переназначены 

20 уволенных назначены на аналогичные должности в своих реформированных ведомствах, в частности:

Бондаренко Андрей Юрьевич освобожден от должности заместителя Министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы; назначен заместителем Министра чрезвычайных ситуаций Украины – руководителем аппарата

Мормуль Дмитрий Дмитриевич освобожден от должности заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины (указ 14 января); назначен заместителем Министра экологии и природных ресурсов Украины

Чех Сергей Михайлович - освобожден от должности первого заместителя Министра топлива и энергетики Украины (указ 14 января); назначен заместителем Министра энергетики и угольной промышленности Украины

Яцюк Михаил Васильевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины

Гашев Михаил Хазреталийович освобожден от должности заместителя Председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

Макаровская Ольга Анатольевна освобождена от должности заместителя Председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины; назначена заместителем Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

Сидоренко Сергей Николаевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний; назначен первым заместителем Председателя Государственной пенитенциарной службы Украины

Дука Александр Алексеевич освобожден от должности заместителя Председателя Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний; назначен заместителем Председателя Государственной пенитенциарной службы Украины

Дунас Степан Васильевич освобожден от должности заместителя Председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора; назначен заместителем Председателя Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины

Горжеев Владимир Михайлович освобождено от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины

Черкасов Андрей Владимирович освобожден от должности заместителя Министра труда и социальной политики Украины; назначен Председателем Государственной инспекции Украины по вопросам труда

Пищейко Вадим Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета статистики Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной службы статистики Украины

Власенко Наталья Степановна освобождена от должности заместителя Председателя Государственного комитета статистики Украины; назначена заместителем Председателя Государственной службы статистики Украины

Григоровский Виталий Владимирович освобожден от должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Костюшко Виктор Васильевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной финансовой инспекции Украины

Красников Денис Анатолиевич освобожден от должности заместителя Председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины; назначен заместителем Председателя Государственной финансовой инспекции Украины

Фещенко Алексей Юрьевич освобожден от должности заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины

Яцук Петр Петрович освобожден от должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; назначен первым заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Кадомский Артем Маркович - освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины (указ от 14 января).

Гринев Борис Викторович – освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; назначен первым заместителем Председателя Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины (указ от 14 января)

Освобождены

Загребельный Владимир Александрович - от должности заместителя Председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины

Лучников Владимир Андреевич - от должности заместителя Министра топлива и энергетики Украины

Матвийчук Владимир Макарович - от должности заместителя Министра труда и социальной политики Украины

Лысак Виктор Петрович - от должности первого заместителя Министра здравоохранения Украины

Благодыр Юрий Анатольевич - от должности Председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву

Мельничук Максим Дмитриевич - от должности заместителя Министра аграрной политики Украины

Маликов Валерий Александровича- от должности заместителя Главы Государственной налоговой администрации Украины

Лутковская Валерия Владимировна - от должности заместителя Министра юстиции Украины

Радутный Сергей Иванович - от должности первого заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины

Загородний Владимир Иванович - от должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины

Никитина Татьяна Васильевна - от должности заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины

Онопенко Петр Васильевич - от должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины

Быков Сергей Викторович - от должности заместителя Министра аграрной политики Украины

Назначены

Фролов Олег Владимирович - первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных

Казак Владимир Федорович - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных

Криса Иван Якимович - первым заместителем Председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины

Гасек Игорь Витальевич - заместителем Председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины

Кухаренко Ирина Анатольевна - заместителем Председателя Государственной регистрационной службы Украины

Григорович Александр Иванович - заместителем Председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины

Шайтан Виктор Анатольевич - первым заместителем Председателя Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины

Сидляренко Виктория Вадимовна - заместителем Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины

Бушовский Олег Николаевич - первым заместителем Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Папка Владимир Владимирович - заместителем Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Яцкин Валерий Иванович - первым заместителем Председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда

Иванчак Василий Мирчевич - заместителем Председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда

Бобр Дмитрий Геннадьевич - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Миронюк Игорь Витальевич - первым заместителем Председателя Государственной исполнительной службы Украины

Даневич Александр Степанович - первым заместителем Председателя Государственной казначейской службы Украины

Заражевский Сергей Иванович - заместителем Председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины

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