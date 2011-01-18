В КПУ видят «перекос» в уголовном преследовании оппозиционеров

Народный депутат от КПУ Александр Голуб считает, что близкие к экс-президенту Виктору Ющенко люди не подвергаются уголовному преследованию потому, что он в свое время сотрудничал с Партией регионов.

Об этом он заявилв интервью «Главреду».

«Все люди, которых приглашают в прокуратуру или сажают за решетку, входят в окружение Юлии Тимошенко. Почему не трогают никого из окружения Виктора Ющенко, тех людей, которые тоже тогда были при власти? Вот этот перекос и вызывает у меня определенные сомнения… И это может являться подтверждением того, что Ющенко сотрудничал с верхушкой Партии регионов по целому ряду вопросов», - сказал депутат.

В то же время коммунист не видит политических репрессий в Украине.

«Я бы об этом (о политических репрессиях – Ред.) не говорил. Политическое давление – да. Оно в той или иной форме присутствует во многих странах мира. К примеру, снятие неприкосновенности с премьер-министра Италии, или судебное преследование Жака Ширака – это все носило политический характер», - считает нардеп.

Депутат считает, что уголовные дела против оппозиционеров могут закончиться для них условными сроками: «Как журналист (Голуб является главным редактором газеты «Коммунист» - Ред.) я могу сказать, что вряд ли люди будут сидеть в тюрьмах, скорее всего, все ограничится условными сроками или чем-то подобным. И Партия регионов должна сама быть заинтересована, чтобы решения, которые будут приниматься судами по этим делам, были максимально прозрачны и понятны».

«Но я подчеркиваю – это журналистские, а не политические рассуждения», - подчеркнул Голуб.

Интервью читайте скоро на «Главреде».