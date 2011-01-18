В КПУ не исключают появления памятника Сталину и в Киеве

Народный депутат от КПУ Александр Голуб не исключает появления памятника Сталину и в столице Украины.

Об этом он заявилв интервью «Главреду».

«Я не исключаю, что придет время, когда и в Киеве будет памятник Сталину. Но это произойдет не только по инициативе Компартии, но и самих жителей города», - сказал Голуб.

По мнению нардепа, подрыв памятника Сталину в Запорожье был вызван «злобой и отчаянием группы лиц». «Люди, предпринимающие подобные этому теракту действия, понимают, что они неспособны выдержать конкуренцию с теми действиями, и той идеологией, которую в свое время олицетворял Сталин. Несмотря на преступления, совершенные во время его руководства страной, если сравнить, что было сделано им для страны, и что было сделано людьми, представляющих ультранационалистический лагерь, то сравнение будет не в пользу правых. И памятник Сталину им об этом так ярко напоминает, что они не могут этого стерпеть», - заявил Голуб.

«Можно много болтать, но никто же не опровергнет, что треть территории Украины – заслуга Сталина. Или что экономический потенциал – заслуга Сталина. Или победа в Великой Отечественной войне – тоже его заслуга», - добавил коммунист.

Напомним, 1 января в Запорожье был подорван памятник Сталину, что местная прокуратура расценила как террористический акт. По этому делу были допрошены или задержаны многочисленные представители правых политических организаций, в первую очередь, «Тризуба имени Степана Бандеры» и Всеукраинского объединения «Свобода».

Интервью читайте скоро на «Главреде».