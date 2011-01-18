Янукович прибыл в Японию (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Японию с четырехдневным официальным визитом, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, у трапа самолета украинского Президента встречала рота почетного караула. Перед входом здания аэропорта вывешен государственный флаг Украины.

Программа визита Януковича предусматривает посещение трех городов - Токио, Киото, Осака.

Как сообщалось ранее, цель его визита - дальнейшее развитие и интенсификация двустороннего политического диалога на высшем уровне, расширение научно-технического, культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

Фото пресс-службы Президента Украины