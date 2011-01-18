В БЮТ уверены, что участников «Майдана-2» ожидает уголовное наказание

Народный депутат от БЮТ Михаил Волынец сообщил о фактах запугивания сотрудниками СБУ предпринимателей с целью срыва запланированной оппозицией на 22 января масштабной акции.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВi.
«Чем занимается СБУ в нашей стране? Чем занимается эта марионетка?» - спросил Волынец.
Депутат убежден, что никто не заинтересован в возмещении якобы нанесенных убытков во время многочисленных акций протеста, проходивших на Майдене Незалежности в последние годы.
Волынец предполагает, что участников «налогового» Майдана ожидает как административное, так и уголовное наказание.
«Зависит от того, что могут «навешать». Следствие проводится в закрытом режиме. Ребят забирают на улице, и мы не успеваем принимать соответствующие меры, чтобы их освобождать» - сказал политик.