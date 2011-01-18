Новое политобъединение негативно отразится на украинской оппозиции - эксперт

Эксперт Института Горшенина Владимир Застава считает, что анонсированное объединение политических партий «Фронт Змін» Арсения Яценюка, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, Европейской партии Николая Катеринчука и Украинской республиканской партии «Собор» Анатолия Матвиенко в одну политическую силу может негативно отразиться на украинской оппозиции.

Как сообщает УНИАН, эксперт отметил, что такое объединение можно хорошо описать народной мудростью: «Где два украинца, там три гетьмана».

По словам Заставы, каждый из вышеназванных политиков в свое время начинал «сольную политическую карьеру», дистанцируясь от «Нашей Украины», создавая личную партию.

«Поэтому данное объединение уместнее называть «объединением четырех гетьманов», - считает эксперт.

Как сообщалось накануне, лидеры партий «Фронт змин», «Гражданская позиция», Европейская партия Украины и «Собор» занялись составлением устава новой партии.