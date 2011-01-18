Катеринчук: Оппозиция активно консультируется о создании новой политсилы

Народный депутат от НУНС, председатель Европейской партии Николай Катеринчук, комментируя информацию о намерении четырех партии объединиться в одну политическую структуру, заявил, что это не отвечает действительности.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВi.

По его словам, сегодня упомянутые политическая сила находится на стадии консультации о возможности такого объединения.

«Мы с Анатолием Гриценко начали этот процесс объединения, реагируя на ту ситуацию, которая сегодня имеется в украинской оппозиции, реагируя на то, что нам демонстрирует сегодня власть, - это сворачивание всей демократической свободы. Вопрос эффективной оппозиции - это вопрос объединения. Мы понимаем, что этот процесс будет иметь несколько этапов. Одним из этих этапов является процесс ведения консультации с лидерами политической партии», - заявил Катеринчук.

«Мы разговориваем с БЮТ, мы разговориваем также со «Свободой», разговориваем со всеми, кто не является сегодня партнером Партии регионов. Процесс у нас открытый, демократический, консультация проводится, но говорить о том, что мы достигли какой-то договоренности, еще рано», - добавил политик.