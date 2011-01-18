Янукович верит в реализацию проектов по энергосбережению за деньги Японии

Президент Виктор Янукович уверен, что до конца 2011 года украинская сторона реализует большинство проектов по энергосбережению за средства, полученные от правительства Японии за продажу квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня в Токио в ходе встречи с представителями украинских и японских деловых кругов, которая состоялась в Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

«Я хотел бы с уверенностью сказать, что до конца 2011 года мы реализуем большинство проектов по энергосбережению под полученные от японской стороны средства согласно Киотскому протоколу», - сказал глава украинского государства.

Он подчеркнул, что некоторые из этих проектов на сегодня уже успешно реализуются в Украине.

«Мы хорошо понимаем, что их успешная реализация - это приоритетное направление экономического сотрудничества с Японией. Это будет поднимать уровень доверия, я сказал бы, возобновление доверия к Украине как надежному инвестиционному партнеру», - сказал Янукович.

Среди этих программ Президент особо выделил проекты по переходу на обеспечение государства собственными энергоносителями и уменьшение зависимости от снабжений традиционных энергоносителей.