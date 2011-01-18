Украинцы в РФ не чувствуют поддержки со стороны украинской власти - Семененко

Упреки в адрес Украинской библиотеки в Москве по поводу националистической и экстремистской литературы безосновательны, потому что библиотека является государственным заведением культуры правительства Москвы, а руководство заведения было назначено московской властью после пикетов в 2006 году.

Об этом сообщил в эфире «5 канала» сопредседатель Объединения украинцев России и Федеральной Национально-культурной автономии украинцев России Валерий Семененко.

«Еще в 2006 году начались наезды на Украинскую библиотеку в Москве, тогда устраивали пикеты, привозили школьников, которые с лозунгами стояли у библиотеки. Обнаружили там, так сказать, гнездо украинского национализма. После того российская власть провела большую чистку библиотеки, назначило новое руководство. Мы конечно сопротивлялись, но учтите то, что библиотека является государственным заведением культуры правительства Москвы. Руководство как раз назначено Московским правительством - о каком национализме может сейчас идти речь, о какой экстремистской литературе можно говорить?», - сказал Семененко.

Он убежден, что события вокруг библиотеки украинской литературы в Москве могут быть понятными только учитывая внешнюю и внутреннюю политическую ситуацию в России.

Также он заметил, что украинцы в России не чувствуют понимания и защиты со стороны посольства Украины и украинской власти в целом.