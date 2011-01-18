Польша запретила Лукашенко въезд в страну - СМИ

Польша запретила въезд на территорию страны президенту Беларуси Александру Лукашенко и ещё некоторым белорусским чиновникам. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, таков ответ Варшавы на разгон акции оппозиции 19 декабря в Минске.

Помимо президента Лукашенко в списке фамилии белорусских судей, прокуроров, а также руководителей служб, ответственных за преследование оппозиции.



Однако МИД Беларуси пока не получил уведомления из Варшавы о запрете въезда в Польшу для президента Лукашенко и ряда белорусских чиновников.