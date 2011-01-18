Президент написал письмо патриарху Кириллу

Президент Виктор Янукович поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также Правление и Опекунский совет Международного общественного фонда единства православных народов, за присуждение премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества» имени Патриарха Алексия II.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В своем письме к главе РПЦ Янукович пожелал, что запланированные ранее международные мероприятия не дадут ему возможности присутствовать на торжественной церемонии вручения премии 21 января 2011 года.

Президент Украины пожелал Патриарху Кириллу, Международному общественному фонду единства православных народов и всем лауреатам премии фонда дальнейших успехов в деле укрепления духовных и культурных связей между народами христианской традиции.