Янукович обсудил в Японии перспективы упрощения визового режима для Украины

Президент Виктор Януковича обсудил со спикером палаты представителей парламента Японии Такахиро Йокомити перспективы упрощения визового режима для граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Янукович подчеркнул, что Украина заинтересована в постепенной либерализации визового режима с Японией для наших граждан, напомнив, что Украина шесть лет назад ввела безвизовый режим для граждан Японии.

Он также выразил надежду, что парламент Японии будет способствовать принятию встречных мер.

Стороны обсудили перспективы начала прямого авиасообщения между Украиной и Японией.

С целью наращивания объемов взаимных поездок граждан между авиаперевозчиками достигнуто соглашение осуществить летом этого года одиннадцать прямых чартерных рейсов Токио-Киев-Токио. Этот шаг будет способствовать внедрению регулярного прямого авиасообщения.