В Минске проверяют, действительно ли Лукашенко запретили въезжать в Польшу

Министерство иностранных дел Беларуси по официальным каналам уточняет информацию о введении Польшей визовых санкций в отношении белорусских чиновников во главе с президентом Александром Лукашенко.

Об этом заявил Интерфакс пресс-секретарь белорусского МИД Андрей Савиных.

«Мы обратили внимание на эти публикации (сообщения в польских СМИ - ред.) и выясняем реальную ситуацию по официальным каналам», - сказал Савиных.

В посольстве Польши в Минске отказались от комментариев по данному поводу.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша запретила въезд на территорию страны президенту Беларуси Александру Лукашенко и ещё некоторым белорусским чиновникам.