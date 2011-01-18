Джарты обещает привлечь МВД и ГПУ к борьбе с самозахватами

Крымские власти намерены положить конец крымскотатарским земельным самозахватам. Об этом идет речь в открытом письме главы Совета министров Крыма Василия Джарты к народному депутату Украины Мустафе Джемилеву, сообщили «Главреду» в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

«Мое обращение продиктовано намерением положить конец ситуации, связанной с так называемыми крымскотатарскими земельными самозахватами. Продолжать далее мириться с вакханалией беззакония крымская власть не намерена. Самозахваты становятся серьезным препятствием на пути социально-экономического развития автономии и дестабилизирующим фактором межнационального согласия», – говорится письме.

Джарты отметил, что власть больше не будет закрывать глаза «на игнорирование и пренебрежение Конституцией и законами Украины со стороны отдельных представителей крымских татар».

«Закон только тогда закон, когда он является одним для всех. В свою очередь Совет министров Автономной Республики Крым всеми своими действиями по наведению порядка в земельной сфере за последний год продемонстрировал, что в Крыму нет касты неприкасаемых, какой бы национальности это не касалось», - сказал глава Совмина.

При этом, обращаясь непосредственно к Джемилеву, Джарты попросил его публично обратиться к крымским татарам по поводу необходимости освобождения самозахватов, что, по мнению чиновника, поможет решению данной проблемы.

«Этим открытым письмом обращаюсь также ко всем крымским татарам, проживающим в республике, с просьбой поддержать своими действиями усилия власти автономии по наведению порядка в земельной сфере. Правительство Крыма готово оказать всю необходимую помощь в законном получении и оформлении земельных участков всем, кто в этом нуждается. Все проблемные ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке», - сказано в письме.

В то же время глава Совмина отметил, что готов к более жестким мера в борьбе с самозахватами.

«В случае отсутствия реакции на мое предложение об освобождении самовольно захваченных участков, мною будет направлено соответствующее обращение в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием принятия незамедлительных мер к нарушителям. Крым – наш общий дом и поэтому решать существующие проблемы весь наш многонациональный полуостров должен вместе», – подчеркивается в письме.