Тимошенко намерена подать заявление в ГПУ о необоснованной эмиссии гривны

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении подать в Генпрокуратуру Украины заявление о преступлении действующей власти - необоснованной эмиссии денежной массы и выведении средств в оффшорные зоны.

Об этом она заявила сегодня перед допросом в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, передает Интерфакс-Украина.

Тимошенко дала поручение оппозиционному правительству установить причины стремительного повышения цен.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что в Украине в 2010 году эмиссия гривны проведена на сумму 99 млрд 671 млн грн.