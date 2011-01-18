У Яценюка разговоры об объединении оппозиции называют диверсией

Постоянные разговоры об объединении оппозиционных партий в единую политическую сила без самого объединения - это «чистая диверсия». Об этом заявил заместитель председателя политической партии «Фронт изменений» Андрей Пышный, пишет Gazeta.ua.

В частности, комментируя новость об объединении демократической оппозиционной партии вокруг «Фронта изменений», Пышный отметил, что таким образом оппозиции и стране делается «медвежья услуга».

«Наша позиция однозначна - пустая болтовня не приближает нас к цели. Вот когда сделаем, увидим, что есть с чем выйти до людей - вот тогда и объявим о результате. Постоянные разговоры об объединении без самого объединения - это чистая диверсия», - резюмировал политик.

Напомним, по некоторой информации, лидеры партий «Фронт змин», «Гражданская позиция», Европейская партия Украины и «Собор» договорились объединиться в одну политическую силу и занялись составлением устава новой партии.