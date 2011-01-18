Генпрокуратура не хочет расследовать дело Луценко - НС

В Генпрокуратуре, вчера, 17 января, впервые с момента задержания Юрия Луценко 26 декабря прошлого года были проведены некоторые следственные действия по его уголовному делу.

Об этом Народной самообороне стало известно из достоверных источников, сообщает пресс-служба политсилы.

«Какие именно следственные действия были проведены и какого уголовного дела они касались, источник не уточнил», - говорится в сообщении.

«Выходит, что три недели Юрий Луценко находился за решеткой в СИЗО совсем не для того, чтобы Генпрокуратура могла беспрепятственно расследовать его уголовное дело?», - отмечают в пресс-службы партии.

В «Народной самообороне» заявляют, что ГПУ «ставила себе за цель не столько проводить следственные действия по делу лидера «НС», сколько «закрыть» одного из лидеров оппозиции и не дать ему активно выступать против нынешней власти».