Тимошенко уверена, что против нее не хватает доказательств

У следствия не хватает доказательств для передачи дела против Юлии Тимошенко в суд.

Об этом сегодня заявила сама Тимошенко перед допросом в Генпрокуратуре, сообщает Украинская правда.

Политик напомнила, что накануне, 17 января, было приостановлено ее ознакомление с материалами уголовного дела - оно вновь передано на досудебное рассмотрение.

«Это говорит о том, что у них не хватает доказательств, чтобы каким-то образом материалы передавать в суд. Но их никогда не будет достаточно», - добавила Тимошенко.