Расследования авиакатастрофы под Смоленском официально завершено

Правительство РФ распорядилось считать завершенной работу Госкомиссии по установлению причин катастрофы польского самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года.

Данное распоряжения от 13 января размещено сегодня в банке данных правительственных актов, передает РИА Новости.

«В связи с окончанием работы технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета считать завершенной работу государственной комиссии по установлению причин катастрофы самолета Ту-154, произошедшей 10 апреля 2010 года в Смоленской области, повлекшей гибель президента Республики Польша Леха Качиньского, его супруги и других сопровождающих лиц», - сказано в документе.

Напомним, Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года, совершая посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Врезультате происшествия погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны.