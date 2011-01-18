Янукович обещает быть честным с иностранными партнерами

На сегодняшний день в основу национальной политики во взаимоотношениях с партнерами положен принцип честности. Об этом во время выступления на украинско-японском бизнес-форуме заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Янукович отметил, что сегодня Украина идет путем улучшения инвестиционного климата и создания привлекательных условий для инвесторов.

«У нас амбициозные планы, которые мы полны решительности реализовать», - подчеркнул Президент, прибавив, что в среднесрочной перспективе Украина стремится войти в двадцатку наиболее развитых стран мира.

В частности, Янукович напомнил, что в 2010 году рост экономики в нашем государстве составило около 5%, промышленное производство за 11 месяцев увеличилось на 10,6%.

«Мы прогнозируем рост ВВП в этом году еще большими темпами», - сказал Президент.

Среди основных принципов программы экономического развития Украины Президент назвал модернизацию национальной экономики, здоровый фискальный прагматизм. Он подчеркнул, что перед правительством стоят «жесткие, но реальные требования» относительно уменьшения налогового давления на бизнес, сокращение разрешительной системы.

Янукович, кроме того, отметил, что согласно утвержденной программе экономических реформ до 2014 года должны быть обеспечены макроэкономическая стабильность, рост социальных стандартов, улучшение бизнес-климата, модернизация структуры и базовых отраслей экономики.