Янукович хочет регулярно ездить в Японию

Диалог Украины и Японии должен быть системным и регулярным. Об этом во время украинско-японских переговоров сказал Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Мы заинтересованы в диалоге на высшем политическом уровне между Украиной и Японией. Надеюсь, наша встреча даст новый толчок и откроет новые пути глобальным отношениям наших стран», - сказал Янукович.

В свою очередь премьер-министр Японии Наото Кан, говоря о перспективах развития партнерских отношений Украины и Японии, отметил значительный потенциал нашей страны в аграрном секторе.

«Поэтому для Японии Украина является очень важным, дружественным государством», - сказал Кан.

Он отдельно отметил, что как государство, которое пережило ядерную бомбардировку, Япония очень высоко ценит позицию Украины относительно добровольного отказа от ядерного оружия.

«Украина занимает важное геополитическое положение между Европейским Союзом и Россией. С учетом этого фактора, я искренне желаю, чтобы ваша страна развивалась как демократическое государство», - сказал премьер-министр Японии.

Напомним, сегодня начался официальный визит Президент Украины Виктора Януковича в Японию.