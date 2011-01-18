Украина и Япония подписали заявление о партнерстве

В рамках официального визита Президента Украины Виктора Януковича в Японию состоялось подписание украинско-японских документов.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства, Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Японии Наото Кан подписали Общее заявление об украинско-японском глобальном партнерстве.

Кроме того, было подписано Кредитное Соглашение между Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) и Японским банком международного сотрудничества (ЯБМС) относительно открытия второй кредитной линии.

Напомним, ранее Президент Украины Виктор Янукович выразил надежду, что диалог Украины и Японии будет системным и регулярным.