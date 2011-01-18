Минфины Украины и РФ через 2 месяца представят новое соглашение по ЧФ РФ

Министерства финансов Российской Федерации и Украины в течение двух месяцев подготовят соглашение об условиях продления пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин по итогам встречи с министром финансов Украины Федором Ярошенко, пишет «РБК-Украина».

«Мы обсудили необходимость в ближайшее время подготовить соглашение во исполнение подписанного в апреле 2010 г. соглашения двух наших государств по продлению пребывания Черноморского флота в Украине. В новом соглашении мы должны определить порядок учета скидки по цене на газ, как источник платежей по аренде базы после 2017 г.», - сказал Кудрин.

Он отметил, что конкретные параметры соглашения будут зависеть от объемов поставок газа и фактических цен, которые определят объем учитываемых средств скидки. Кудрин сообщил, что в апрельском соглашении 2010 г. прописаны условия предоставления скидки при цене на газ выше 330 долл. за 1 тыс. куб. м и ниже.

Министры финансов РФ и Украины сегодня также подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает обмен информацией между ведомствами, в том числе обмен опытом и практикой в области бюджетной и налоговой систем.