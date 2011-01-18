Янукович пригласил Кана на конференцию по Чернобылю

Президент Украины Виктор Янукович пригласил премьер-министра Японии НаотоКана принять участие в Международной конференции «25 лет Чернобыльской трагедии: безопасность будущего», которая пройдет в апреле 2011 года в г. Киеве, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

В свою очередь Кан выразил готовность японской стороны принять участие в этой Конференции на должном уровне. Кроме того, он одобрил усилие украинской стороны и международного содружества и выразил искреннюю надежду в том, что будут сделаны необходимые шаги для своевременного завершения Чернобыльских проектов по безопасности и стабилизации.

Лидеры двух стран также подтвердили важность безопасности людей в решении таких взаимосвязанных глобальных вызовов, как изменение климата, терроризм, торговля наркотиками, бедность и вопрос здравоохранения. Кроме того, они подтвердили обязательство относительно сотрудничества в рамках международных форумов для последующего продвижения концепции построения мира, где бы все люди могли жить достойно, свободными от страха и бедности.