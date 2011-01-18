В Запорожье задержали семь предполагаемых вредителей памятника Сталину

Правоохранительными органами по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержано семь человек.
Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня прокурор Запорожской области Вячеслав Павлов.
«По факту повреждения памятника Сталину - спила головы 28 декабря 2010 года - на данный момент задержано семь человек, из которых только один житель Запорожской области, остальные представители других регионов», - рассказал прокурор.
По его словам, задержанные - это именно те члены ВО «Тризуб», о задержании которых в последнее время очень много писали СМИ.
Павлов отметил, что на данный момент в распоряжении прокуратуры Запорожской области имеется подтверждение причастности всех семерых в совершении данного преступления в виде видеозаписи, которую сами «тризубовцы» и сняли.
«Тризубовцы сняли это преступление, у нас есть пленка», - сказал прокурор.
Однако о возможной причастности этих задержанных к взрыву памятника Сталину прокурор ничего конкретного не сказал.
Напомним, памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.