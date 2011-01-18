КРУ будет просить у Президента независимости

В ближайшее время Контрольно-ревизионное управление обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложением изменить законодательство, регулирующее деятельность КРУ, в частности вывести ведомство из подчинения Минфина. Об этом на пресс-конференции заявил глава КРУ Петр Андреев, пишет «РБК-Украина».

По мнению Андреева необходимо, чтобы КРУ было независимым, а для этого нужно, чтобы оно подчинялось премьер-министру и Президенту Украины. Сегодня КРУ находится в подчинении Министерства финансов Украины. Также Андреев прогнозирует, что такая инициатива встретит сопротивление со стороны субъектов, которые проверяются КРУ.

Кроме того, глава ведомства заявил, что будет обращаться к Президенту по поводу практики, когда в регионах областные отделения КРУ должны согласовывать назначение местных специалистов КРУ с местной областной и районной властью.

«Пока такая ситуация будет, они (местные руководители) будут местными князьками», - сказал он.

Андреев добавил, что часто на должности КРУ на местах назначают родственников и знакомых, что препятствует объективности работы КРУ на местах.