КРУ обвинило НБУ в злоупотреблениях коммерческих банков

Основная вина за злоупотребления коммерческих банков во время финансового кризиса лежит на Национальном банке Украины. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Контрольно-ревизионного управления Петр Андреев, пишет «РБК-Украина».

«Основная вина за состояние в коммерческих банках и за то, что факты нарушения имели место, в первую очередь, возлагается на НБУ, потому что он ведет контроль и надзор, но он не выполнял своих функций, поэтому необходимо инициировать рассмотрение деятельности НБУ и узнать, знал ли он о таких фактах (нарушения со стороны коммерческих банков), при том, что он вводил временные администрации. Поэтому намеренно или нет (были злоупотребления при назначении временных администраций в коммерческие банки) - на это должны ответить компетентные органы. Мы, КРУ, пытались выйти на НБУ, чтобы сделать ревизию, но они нам отказали в допуске, ссылаясь на то, что у нас нет на законодательном уровне доступа к ревизии НБУ», - заявил Андреев.

Отметим, Андреев также сообщил, что в ближайшее время Контрольно-ревизионное управление обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложением изменить законодательство, регулирующее деятельность КРУ, в частности вывести ведомство из подчинения Минфина.