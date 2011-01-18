Севастополь невольно спонсирует пенсии ветеранам УПА - депутат

Севастополь, являясь регионом-донором, невольно финансирует сомнительные инициативы западных областей Украины по героизации УПА.

Об этом на сессии Севастопольского горсовета заявил председатель местного отделения ПСПУ Евгений Дубовик, передает «Новый регион».

«Мы забываем о том, что мы регион-донор: 4 млрд платит Украине Россия за Черноморский флот. И из этих денег Львовский горсовет выделяет по тысяче гривен воякам УПА. Дотационные области жируют на наш счет», - сказал депутат.

Он также напомнил, что в Севастополе ветеранам ВОВ доплачивают всего 861 грн. По мнению Дубовика, 90% российских денег должно оставаться в городе.