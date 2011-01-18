Якукович не оставит Японию голодной

Президент Украины Виктор Янукович выразил готовность способствовать стабильному снабжению сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, в том числе в Японию. Об этом сказано в Общем заявлении об украинско-японском глобальном партнерстве, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Янукович и премьер-министр Японии Наото Кан отметили, что Украина с ее богатыми запасами черноземов имеет высокий потенциал наращивания агропромышленного производства, прежде всего зерна, что может положительно сказаться на глобальном балансе в снабжении продовольствия. Стороны подтвердили важность стимулирования сельскохозяйственных инвестиций и обмена знаниями и технологиями в агропромышленном секторе.