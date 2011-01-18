Херсонский суд не увидел криминала в избиении журналиста

Апелляционный суд Херсонской области не увидел препятствования журналистской деятельности фотокорреспондента Виталия Данильченко, которого избили во время рейдерского захвата коньячного завода АПФ «Таврия» в Новой Каховке в сентябре 2009 года, пишет УНИАН.

Соответствующее решение в апелляционной инстанции принято сегодня, 18 января, сообщил Данильченко.

«Суд оставил в силе приговор, вынесенный судом Новой Каховки. Обвиняемый не признан виновным по статье 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Дело закрыто и на дополнительное расследование также не будет направлено», - сказал журналист.

Напомним, 3 сентября 2009 года группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия». К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания. На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.