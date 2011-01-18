Литвин в диалоге с Турцией предлагает делать ставку на молодежь

В усилении диалога между Украиной и Турцией нужно делать ставку на молодежь. Об этом во время встречи с губернатором Стамбула Хусейном Авни Мутлу заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, сообщили «Главреду» в пресс-службе ВРУ.

В частности Мутлу отметил, что «турецкая сторона готова интенсифицировать плодотворное сотрудничество между регионами» и выразил желание начать несколько общих проектов. В частности, он высказал инициативу относительно реализации в Украине нескольких молодежных проектов.

Литвин, в свою очередь, отметил, что «диалог становится более интенсивным, и в этом контексте нужно делать ставку на молодежь». Он поддержал предложение губернатора и выразил благодарность за внимание к детям, а особенно - к тем, которые пострадали от последствий Чернобыльской катастрофы. В то же время, руководитель парламента выразил надежду, что практика оздоровления детей будет продолжаться.

Напомним, 16 января начался официальный визит председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина в Турецкую Республику.