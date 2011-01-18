Благодаря админреформе коррупции станет на 50% меньше - КРУ

Благодаря реализации админреформы коррупции среди госслужащих станет на 50% меньше. Об этом на пресс-конференции заявил глава Контрольно-ревизионного управления Петр Андреев, пишет «РБК-Украина».

«Я уверен, что админреформа приведет к тому, что мы как минимум на 50% уменьшим коррупцию в органах власти - реорганизация многих министерств и ведомств приведет к этому», - отметил Андреев.

Кроме того, чиновник заявил о значительном уровне коррупции в среде коммерческих банков на протяжении последних лет.

«После того как банк «Киев», «Родовид банк», и «Укргазбанк» стали госсобственностью, десятки и сотни миллионов, и миллиардов денежных потоков были списаны из активов этих банков. За этот период времени (2008-2010 гг.) это дома и офисы в центре Киева, а убытки «повесили» на правительство - это не учитывая вклады граждан за которые теперь отвечает государство, но, к сожалению, многие руководители, которые руководили этими схемами, и сейчас работают, а часть уже выехала за границу, и нормально себя чувствуют», - заявил Андреев.

Он также добавил что в стране действует схема, когда воруют очень много, а затем частью этих средств расплачиваются с контролирующими органами.

Отметим, Андреев также заявил, что основная вина за злоупотребления коммерческих банков во время финансового кризиса лежит на Национальном банке Украины.