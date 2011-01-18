Кабмин в три раза уменьшил структуру своего секретариата

Кабинет Министров Украины своим постановлением № 1151 от 20 декабря 2010 года утвердил новую структуру секретариата правительства. Так, документом, обнародованным на правительственном портале, сокращено количество входящих в структуру аппарата подразделений с 42 до 15, пишет «Зеркало недели».

В частности, ликвидированы службы премьер-министров, упразднены должности представителей правительства в Верховной Раде и Конституционном суде.

Кроме того, в обновленной структуре не нашлось места ряду отраслевых управлений.

В то же время, постановлением предусмотрено, что у премьер-министра, первого вице-премьера и вице-премьеров могут быть советники на общественных началах из числа профессиональных специалистов.

Напомним, в начале декабря прошлого года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что административная реформа предполагает сокращение аппарата Кабинета Министров на 50%.