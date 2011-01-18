Украина отправляет в Тунис посла по особым поручениям

Министерство иностранных дел Украины оправляет в Тунис посла по особым поручениям для помощи украинским гражданам в этой стране, а также открывает круглосуточную «горячую линию» для обращений украинцев. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«В ближайшее время в Тунис будет отправлен из Киева посол по особым поручениям, который на месте будет максимально содействовать украинским гражданам, которые нуждаются в помощи, и координировать деятельность украинского дипучреждения в случае обострения ситуации в этой стране», - сказал Дикусаров.

Он также добавил, что в МИД начинает функционировать «горячая линия» по этим вопросам по номеру 238-16-57 (Киев).

В целом, по сообщению посольства Украины в Тунисе, ситуация в стране характеризуется определенной стабилизацией и в Киеве надеются на ее разрешение исключительно мирным способом.

Дипучреждение Украины в Тунисе работает в режиме повышенной безопасности, регулярно предоставляя необходимые консультации гражданам Украины.

По состоянию на утро вторника среди погибших и пострадавших в результате массовых беспорядков в Тунисе граждан Украины нет.

МИД по-прежнему рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Тунис в ближайшее время.

Отметим, согласно официальным данным, жертвами массовых волнений в Тунисе за последние несколько дней стали 78 человек.