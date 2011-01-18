Суд Индии освободил украинских моряков - МИД

Индийский суд освободил четырех украинских моряков судна Dynamic Striker, Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«12 января текущего года прошло судебное заседание по делу задержания украинских моряков судна Dynamic Striker, по результатам которого было принято решение об их освобождении и предоставлении им возможности оставить территорию Индии», - сказал Дикусаров.

Он также проинформировал, что после такого решения суда адвокаты украинских моряков должны обратиться в миграционные службы с целью получения разрешения на выезд с территории страны.

На данный момент, все члены украинского экипажа находятся на борту судна и обеспечены всеми необходимыми продуктами питания и питьевой водой.

Дело продолжает пребывать на контроле в посольстве Украины в Индии и департамента консульской службы Украины.

Напомним, индийские ВМС перехватили и задержали греческий балкер Dynamic Striker, сбежавший из порта Мумбай 22 ноября 2010 года. Экипаж состоит из 22 человек – все граждане Украины.

Четверо украинских моряков балкера были арестованы в Мумбаи. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии, среди которых – «преступный сговор и групповое преступление», «препятствие правоохранительным органам», «действия, угрожающие жизни и безопасности других людей», «насилие в отношении представителя власти» и «преступное нарушение обязательств перед работодателем».