Тимошенко попросила ГПУ закрыть «киотское» дело

Юлия Тимошенко внесла следователям Генпрокуратуры ходатайство о закрытии возбужденного против нее уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом экс-премьер-министр заявила во вторник после посещения Главного управления ГПУ по расследованию особо важных дел, где она провела более 5 часов, передает «Украинская правда».

«Следователи приняли это ходатайство к рассмотрению. По закону у них есть три дня для ответа, и я буду надеяться, что следователи очень хорошо понимают всю абсурдность предъявленного обвинения», - заявила Тимошенко.

Она сообщила, что во время допроса 18 января она вынуждена была объяснять следователям принципы функционирования единого казначейского счета.

«На протяжении пяти часов я проводила мастер-класс работникам Генпрокуратуры, как работает государственный бюджет Украины, как работает единый казначейский счет, как даются ссуды Пенсионному фонду», - сказала Тимошенко.

«Мне кажется, что, возможно, уже сейчас они наконец-то поняли, что действительно пенсии выплачивались за счет ссуд государственного бюджета, но это строго предусмотрено законом о государственном бюджете, и никакого отношения это не имеет к расходованию экологических денег Киотского протокола», - добавила она.