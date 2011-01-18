Пенсионная реформа будет принята в феврале - Томенко

Пенсионная реформа будет принята в феврале 2011 г.

Об этом во время брифинга в Верховной раде (ВР) Украины сообщил вице-спикер ВРУ Николай Томенко, передает РБК-Україна.

«Пенсионная реформа повлияет на судьбу украинского народа. В проекте закона, который находится во ВРУ, предусмотрена дата 1 февраля 2011 г. Понятно что с 1 февраля она не заработает, поэтому наверно 16 февраля будут проведены парламентские слушания и после этого за несколько дней будет принят закон относительно пенсионной реформы», - заявил Томенко.

Также, Томенко прогнозирует, что ВРУ предусмотрит в законе введение пенсионных новаций с 1 квартала текущего года, тогда как Презединт «скорее всего отсрочит реформу со второго полугодия. Но пенсионная реформа при любых обстоятельствах будет принята уже на следующей сессии», - добавил вице-спикер ВРУ.

В то же время, Томенко сообщил, что в парламент поступил проект закона о таможенном тарифе от Президента: «Это таможенная революция, которая нас ожидает после налогового кодекса», - считает Томенко.