Томенко: Оппозиционные силы не могут объединиться

Оппозиционные силы не могут объединиться, сообщил вице-спикер Верховной Рады Украины Николай Томенко, передает РБК-Украина.

«Не все политические силы заявили, что согласились на объединение. Но я убежден, что следующие выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе. Поэтому для нас важно бороться за 225 мажоритарных мандатов», - сказал он.

Томенко отметил, что сегодня политические силы объединяет одна цель - острая борьба с нынешней властью.

Как сообщалось, лидеры четырех оппозиционных парламентских партий, входящих во фракцию «Наша Украина-Народная самооборона»,- Арсений Яценюк («Фронт змин»), Анатолий Гриценко («Гражданская позиция»), Николай Катеринчук (Европейская партия Украины) и Анатолий Матвиенко(УРП «Собор») договорились объединиться в одну политическую силу. Участники переговоров не исключают привлечения к этому процессу и других партий, за исключением «Батькивщины».