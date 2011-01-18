Два десятка депутатов ни разу не появились в ВР за прошлую сессию

Вице-спикер Николай Томенко заявляет, что 17 депутатов на прошлой сессии не присутствовали ни на одном заседании парламента.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «Украинская правда».

По словам Томенко, среди тех, кто без уважительных причин пропустил все пленарные заседания и ни разу не принял участия в поименных письменных регистрациях, 12 «регионалов»:

Ринат Ахметов, Геннадий Васильев, Андрей Веревский, Василий Горбаль, Николай Джига, Григорий Ильяшов, Сергей Кий, Александр Лещинский, Владимир Мальцев, Дмитрий Саламатин, Василий Стельмашенко, Юрий Чертков.

Среди прогульщиков также есть двое бютовцев - Иван Куровский и Антон Яценко, двое внефракционных - Александр Буряк, Евгений Сигал - и один из фракции КПУ - Игорь Калетник.

В то же время Томенко отметил, что согласно Трудовому кодексу, депутаты, не посетившие ни одного заседания, о чем свидетельствует отсутствие их письменной регистрации, не должны были бы получать зарплату.

Он отметил, что некоторые из этих депутатов «в три раза больше провинились перед парламентом и народом», поскольку были совместителями, не появлялись ни на одном заседании, но, в то же время, их карточки голосовали вместе с «линией партии».

Вместе с тем Томенко подчеркнул, что 20 депутатов не пропустили ни одного пленарного заседания без уважительных причин.

Среди них - спикер Владимир Литвин, первый вице-спикер Адам Мартынюк и сам Томенко.

Как известно, в Верховной Раде работает 12 совместителей.

Среди них уже долгое время: представители Партии регионов Геннадий Васильев, Владимир Демишкан, Николай Злочевский, Николай Джига, Григорий Ильяшов, Дмитрий Саламатин, представители Компартии Игорь Калетник и Народной партии Николай Шершун.

Также совмещают должности с депутатским мандатом в нарушение закона глава Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел, «регионал» Леонид Фесенко, новый мэр Кременчуга Олег Бабаев (БЮТ) и мэр Ялты Алексей Боярчук (Партия регионов).

Еще одним совместителем на днях стал депутат от НУНС Владислав Каськив, которого президент назначил главой Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Василий Горбаль, который до недавнего времени совмещал депутатский мандат с обязанностями главы Львовской областной госадминистрации, 21 декабря был уволен с той должности и планирует вернуться к работе в парламенте.