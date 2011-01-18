Тимошенко отвергла обвинения в рекордных тратах бюджетных денег

Лидер партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко опровергает обвинения председателя КРУ Петра Андреева в рекордном расходовании ее правительством в 2008-2009 годах средств из госбюджета.

Об этом Тимошенко заявила во вторник журналистам, комментируя соответствующее заявление Андреева, передает «Украинская правда».

«Я думаю, что таким людям не место во власти, и все, что он там зычно объявляет – это полная неправда и ерунда, я даже это не буду комментировать. Пока что единственное, что мне предъявила действующая власть в качестве нарушения, – это выплата пенсий людям в разгар кризиса», - сказала Тимошенко.

По словам экс-премьера, Андреев, «работая на своей должности за счет государственных денег, проводил конкурсы красоты, используя не просто государственные деньги, а еще и средства профсоюзов контрольно-ревизионного управления, таким образом, устраивая веселые мероприятия для себя и своего окружения».

Тимошенко убеждена, что такие люди, как действующий председатель КРУ, со временем будут отвечать за «разбазаривание» государственных ресурсов.

«Я считаю, что рано или поздно и до таких экзотических руководителей контрольно-ревизионного управления как Андреев, также дойдет очередь, и они будут отвечать за разбазаривание государственных денег на конкурсы красоты для ревизоров», - заявила она.

Андреев заявил, что сумма выявленных потерь финансовых и материальных ресурсов за время функционирования правительства Тимошенко достигла рекордного за все годы работы КРУ уровня и исчисляется десятками миллиардов гривен.

В «Батькивщине» назвали такое заявление выполнением политического заказа Президента Виктора Януковича по дискредитации оппозиции.