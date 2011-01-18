Президент наградил орденом японского сумоиста с украинскими корнями

Президент Виктор Янукович наградил орденом «За заслуги» III степени выдающегося борца сумо украинского происхождения Коки Ная (Тайхо).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Янукович наградил Коки Ная (Тайхо) «за значительный личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие украино-японских гуманитарных отношений».

Коки Ная - борец профессионального сумо, живая легенда, родился в 1940 году в городе Сикука на острове Сахалин. За свою карьеру он выиграл Императорский кубок 32 раза. Это достижение до сих пор не превзойдено. Отец - Маркиян Борышко, украинец, родился в селе Руновщина Полтавской губернии, мать - Кие Ная, японка.